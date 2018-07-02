Договор с врачом подписал уже каждый четвертый украинец

Об этом она рассказала во время брифинга в Украинском кризисном центре, 2 июля.

По словам Супрун, в апреле ее команда начала национальную кампанию "Доктор для каждой семьи", после чего каждый украинец стал выбирать сам себе врача. Таким образом, на сегодняшний день каждый четвертый украинец, то есть10, 8 млн украинцев уже подписали декларации со своими семейными врачами

"Это лучшая иллюстрация того, что каждый готов к таким изменениям", - отметила она.

Вместе с тем и.о министр здравоохранения добавила, что среди областей, которые лидируют по подписанию деклараций, в частности, Винницкая (44,76%), Полтавская (39,36%), Харьковская (37,88%), Черновицкая (32,32%), Хмельницкая (31,6%) области.

В то же время среди аутсайдеров значатся Черкасская (19,28%), Запорожская (18,52%), Одесская (17,61%), Закарпатская (16,33%) и Сумская (12,04%) области.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", посол Украины Юрий Клименко обратился в Организацию объединенных наций с просьбой обеспечить доступ врачей к политзаключенным, которых Россия незаконно удерживает.