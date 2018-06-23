Более 25 процентов украинцев обзавелись частными педиатрами и врачами

Согласно формуле "Деньги ходят за пациентом", средства пойдут в 149 учреждений, которые вошли в первую волну изменений и заключили договора с Национальной службой здоровья. Часть финансирования будет направлена в 12 частных учреждений, которые также заключили договора на этой неделе.

Также Супрун напомнила о автономизации №2002-8, которая предусматривает особый упрощенный режим для этого процесса предоставления первичной помощи.

Месяц назад в электронной системе охраны здоровья зарегистрировано 20,5 тысяч врачей. 72,6 процентов пациентов, которые уже выбрали своего врача, подписали декларации с семейными врачами, 15,1 процентов - с терапевтами, 12,3 процентов - с педиатрами.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Министерство здравоохранения Украины разработало проект приказа, который отменяет ежегодные профилактические медосмотры государственных служащих.