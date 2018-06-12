20:32 12.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе во вторник погиб украинский военный

Во вторник, 12 июня, российские наемные войска и подчиненные им боевики с начала суток не прекращали обстрелы украинских позиций на Донбассе.

На Донбассе во вторник погиб украинский военный

По состоянию на шесть часов вечера противник 11 раз нарушал режим прекращения огня. При этом четыре раза противник применял тяжелого вооружения.

В результате боевых действий сегодня погиб один украинский военный.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, боевики открывали огонь из 120-мм и 82-мм минометов возле Новотошковского, Новотроицкого и Водяного, использовали стрелковое оружие и гранатометы под Марьинкой, Троицким, Гнутовым и Водяным.

Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ из разрешенного Минскими договоренностями вооружения" - говорится в сообщении.

Кроме того, в районе поселке Ломакино Мариупольского горсовета был зафиксирован снайперский огонь, он был пресечен контрснайперскими мерами.

Потери противника уточняются.

Напомним, за прошедшие сутки понедельник, 11 июня, боевики 27 раз открывали огонь по позициям Операции объединенных сил на Донбассе. При этом 11 раз противник применял тяжелого вооружения. В результате боевых действий трое военнослужащих получили ранения.


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