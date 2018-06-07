14:52 07.06.2018 | Общество | Новости
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В Польше запустили сбор личной информации граждан иностранного происхождения

Польские воеводские военные штабы начали поиск и сохранение конфиденциальной информации о гражданах государства других национальностей.

В Польше запустили сбор личной информации граждан иностранного происхождения

Об этом сообщает RMF24.

Запросы на данные о положении личностей других национальностей предоставят органам местного самоуправления.

Военные планируют подсчитать их число, уровень интеграции с остальным населением, уровень жизни, главные проблемы и конфликты, которые появляются в месте их проживания. Под определенным вниманием - формальные и неформальные главы организаций, объединяющих людей иностранного происхождения. 

В частности, военные собирают данные о местных средствах массовой информации и их вероятность подпадания под различные влияния. Отмечается, что польская армия намерена создать "Театр стратегических интересов".

По мнению военных, их действия вытекают из конституционного долга оберегать независимость страны, неделимость территории и нерушимость границ.

По заверениям работников, от них требуется целостный и системный взгляд на развитие оборонных возможностей. Имеется в виду поддержка постоянной военной готовности страны, которая требует проведения длительного мониторинга и анализов, охватывающих различные сферы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", польские правоохранители Гданьска задержали украинца, который в нетрезвом состоянии ездил на автомобиле Mercedes по пирсу.


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