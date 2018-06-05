Суд вынуждает САП закрыть дело в сторону Охендовского или направить его в суд

Об этом свидетельствует решение суда.

Суд частично удовлетворил жалобу стороны защиты о признании бездействия противоправным. Решение обязывает компетентных должностных лиц САП Генеральной прокуратуры выполнить одно из требований в кратчайший срок после сообщения лицу о подозрении.

Допускаются такие варианты дальнейшего продвижения дела: закрыть уголовное производство; обратиться в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности; обратиться в суд с обвинительным актом, ходатайством о применении принудительных мер медицинского или воспитательного характера.

Адвокат Охендовского подтвердила такое решение суда. Она подчеркнула, что САП не сможет пойти против решения суда и прокурору придется или закрыть уголовное производство в сторону председателя ЦИК, или же направить обвинительный акт в суд.

В то же время в САП отметили, что не одерживали текста решения суда. Заместитель руководителя САП Владимир Кривенко утверждает, что официально текста не получали, на судебное заседание прокуроров не приглашали, а в случае, если эта информация правдива, то САП будет обжаловать эту ситуацию.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Специализированная антикоррупционная прокуратура заявила о неправдивости целого исследуемого списка заявлений от Национального антикоррупционного бюро Украины.