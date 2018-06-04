12:42 04.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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По всему миру прошли акции в поддержку заключенного в РФ Сенцова – ФОТО

В Европе и США на массовые демонстрации вышли тысячи людей, в поддержку украинского политзаключенного режиссера Олега Сенцова. Об этом сообщают украинские СМИ.

По всему миру прошли акции в поддержку заключенного в РФ Сенцова – ФОТО

Так, демонстрации провели в Брюсселе, Вашингтоне, Вене, Праге, Париже, Мюнхене, Тбилиси, Риге и многих других городах. Отмечается, что активисты требуют освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 21 день.

Стоит добавить, что здоровье украинца значительно ухудшилось, ему начали проводить поддерживающую терапию.

К такому же выводу пришли в экспертном совете врачей Европейской клиники лечения печени "Регенерация". Сообщается, что у него уже начали выпадать зубы.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", украинский политзаключенный Олег Сенцов объявил голодовку. Такими действиями он требует освободить всех украинцев, удерживаемых в России и аннексированном Крыму.


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