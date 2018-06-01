10:20 01.06.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В первый день лета в Украине сохранится 5 уровень пожароопасности

Лето начинается в Украине сухой солнечной погодой и незначительным похолоданием. В результае погодных условий сегодня объявлен высокий уровень пожароопастности. 

В первый день лета в Украине сохранится 5 уровень пожароопасности

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр передает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

По данным Укргидрометцентра, 1 июня в Украине будет преобладать чрезвычайная (5 класса) уровень пожарной опасности. Также синоптики рассказали украинцам, какую погоду ждать в июне 2018 года.

Как сообщает издание Meteoprog.ua, этот месяц может подбросить несколько погодных сюрпризов. Небольшое похолодание, которое придет в Украину в конце мая, может повлиять на начало первого летнего месяца. 

"Температура воздуха как раз завтра снизится. К нам поступит свежая воздушная масса", - говорится в сообщении.

На востоке завтра + 18 ,+ 22 градусов, в центре, на севере + 20, + 24 градусов, на юге + 23,+ 26 градусов, на западе еще удержится почти жара, + 25, + 28 градусов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве на ходу загорелся автобус. К счастью, на момент возгорания в салоне машины пассажиров не было, поэтому никто не пострадал.


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