На МКС доставят для пробы фиолетовый рис

Об этом сообщает ТАСС.

Космонавтам нужно будет оценить перемены вкуса и текстуры печеного дуриана и риса на станции, чтобы в дальнейшем тайские изготовители могли предложить для них подходящие гастрономические решения.

В космосе у людей по-другому работают вкусовые рецепторы, чем на Земле. Вкусовые ощущения притупляются, поэтому при изготовлении пищи для космонавтов обычно применяют много специй. Тайская кухня популярна в мире своей остротой.

До этого космический корабль Dragon переместил весною 2018 года на борт МКС новую партию необычной капусты и новые сосуды для ее выращивания, которые можно многократно использовать в космосе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская Комиссия утвердила договор о сотрудничестве с Государственным космическим агентством Украины для распространения преимуществ программы мониторинга Земли Copernicus за ограничения границ Евросоюза.