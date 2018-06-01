18:15 01.06.2018 | Общество | Новости
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На МКС доставят для пробы фиолетовый рис

На Международную космическую станцию (МКС) с целью реализации вкусовых анализов в июле 2018 года будут отправлены необычные продукты, среди которых плод дуриана и фиолетовый рис.

На МКС доставят для пробы фиолетовый рис

Об этом сообщает ТАСС.

Космонавтам нужно будет оценить перемены вкуса и текстуры печеного дуриана и риса на станции, чтобы в дальнейшем тайские изготовители могли предложить для них подходящие гастрономические решения.

В космосе у людей по-другому работают вкусовые рецепторы, чем на Земле. Вкусовые ощущения притупляются, поэтому при изготовлении пищи для космонавтов обычно применяют много специй. Тайская кухня популярна в мире своей остротой.

До этого космический корабль Dragon переместил весною 2018 года на борт МКС новую партию необычной капусты и новые сосуды для ее выращивания, которые можно многократно использовать в космосе.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская Комиссия утвердила договор о сотрудничестве с Государственным космическим агентством Украины для распространения преимуществ программы мониторинга Земли Copernicus за ограничения границ Евросоюза.


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