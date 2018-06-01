На МКС доставят для пробы фиолетовый рис

На Международную космическую станцию (МКС) с целью реализации вкусовых анализов в июле 2018 года будут отправлены необычные продукты, среди которых плод дуриана и фиолетовый рис.
Об этом сообщает ТАСС.
Космонавтам нужно будет оценить перемены вкуса и текстуры печеного дуриана и риса на станции, чтобы в дальнейшем тайские изготовители могли предложить для них подходящие гастрономические решения.
В космосе у людей по-другому работают вкусовые рецепторы, чем на Земле. Вкусовые ощущения притупляются, поэтому при изготовлении пищи для космонавтов обычно применяют много специй. Тайская кухня популярна в мире своей остротой.
До этого космический корабль Dragon переместил весною 2018 года на борт МКС новую партию необычной капусты и новые сосуды для ее выращивания, которые можно многократно использовать в космосе.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Европейская Комиссия утвердила договор о сотрудничестве с Государственным космическим агентством Украины для распространения преимуществ программы мониторинга Земли Copernicus за ограничения границ Евросоюза.