На Донбассе местным жителем был убит боевик

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины со ссылкой на данные разведки.

Отмечается, что по итогам отвода противником с передовой отдельных подразделений, укомплектованных в основном российскими военнослужащими, зафиксирован рост количества преступлений. Оккупанты чаще всего совершают их против местного населения.

Но на этот раз в районе населенного пункта Сентяновка в ходе конфликта с местными жителями был убит военнослужащий четвертой отдельной мотострелковой бригады (Алчевск) из российско-оккупационных войск.

В данный момент оккупационное руководство делает все возможное, чтобы скрыть этот инцидент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", министр иностранных дел Украины Павел Климкн вместе со своим немецким коллегой министром иностранных дел Германии Хайко Маасом отправились к линии соприкосновения на Донбасс.