"Укрзализныця" намерена реконструировать станцию Белгород-Днестровский

Отмечается, что это позволит увеличить ее пропускную способность и перевозить большее количество отдыхающих.

По словам Кравцова, работы по реконструкции будут проводиться поэтапно. На первом этапе будет реконструировано "островную" платформу и связанную с ней инфраструктуру, а именно водопровода, освещения, путей № 2 и № 3.

Что касается второго этапа, тогда будет реконструировано "береговую" платформу и связанную с ней инфраструктуру. Затем будут проведены работы по обустройству погрузочно-разгрузочной площадки вместо демонтированной при реконструкции "береговой" платформы.

На четвертом этапе планируется выполнить работы по реконструкции пути № 7 с ее электрификацией и реконструкцией погрузочно-разгрузочных путей № 8, 9, 10 и стрелочных переводов, прилегающих к этим путям. На пятом этапе будут выполнены работы по обустройству и электрификации путей для отстоя пассажирских поездов и электропоездов. На шестом этапе будет выполняться капитальный ремонт инфраструктуры для увеличения перерабатывающей способности станции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с начала 2018 года ПАО "Укрзализныця" построила и приобрела 1230 полувагонов. Такие показатели в шесть раз больше, чем в прошлом году за аналогичный период.