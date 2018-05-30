С 2019 года семьям будет выделено 1,5 тыс. гривен на няню, - Гройсман

Об этом сообщает премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Как заявил Гройсман, когда женщина рожает ребенка, особенно если новоиспеченная мама работает, ей нужно думать о своем заработке и жизни, что сложно совместить с уходом за малышом. По этой причине следует обдумать план поддержки для мамы в первые месяцы и годы малыша

Премьер-министр подчеркнул, что государству необходимо предоставить возможность для таких женщин воспользоваться услугами няни для ухода за ребенком, а самой идти работать. Чиновниками сообща с органами местного самоуправления было принято решение реализовать в Украине такое понятие, как муниципальная няня. Он добавил, что в тех соотношениях, в каких сегодня зачисляется налог на доходы физических лиц это будет справедливо.

По словам Гройсмана, это найдет свое отражение в бюджете на 2019 год. Правительство будет компенсировать затраты на няню, а это примерно 1500 гривен ежемесячно.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", 30 мая чиновники намерены утвердить государственный социальный проект "Национальный план действий по реализации Конвенции ООН о правах ребенка" на период до 2021 года.