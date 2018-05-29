В Донецкой области полиция задержала автомобиль с контрабандой сигарет для боевиков - ФОТО

Как сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил задержание произошло недалеко от города Зализное. Около восьми часов вечера в районе населенного пункта со стороны Горловки водитель пытался провезти с временно оккупированной территории табачные изделия.

Также в сообщении командование ОС призвало средства массовой информации, общественность и неравнодушных граждан предоставлять информацию, которая пригодится в борьбе с контрабандой и преступностью в целом.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на КПВВ "Гнутово" в зоне проведения операции Объединенных сил был задержан гражданин Украины при попытке провезти на территорию боевиков оборудование для майнинга криптовалют.

Мужчина перевозил оборудование по маршруту Мариуполь - Донецк на автомобили Skoda и во время проверки пытался скрыть технику среди личных вещей в багажном отделении авто.