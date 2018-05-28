В Крыму ФСБ задержала украинца из-за попытки сбыта оружия

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации провели задержание двух людей на территории временно неподконтрольного Крыма. Один из них является гражданином Украины, им инкриминируют попытку незаконной продажи оружия.
Об этом сообщают СМИ оккупированного полуострова со ссылкой на пресс-службу ФСБ.
Отмечается, что злоумышленников задержали как раз во время осуществления попытки сбыта пистолета модели ТТ. Оперативники установили, что нарушителями якобы оказались гражданин Украины 1986 года рождения и гражданка России 1992 года рождения.
В пресс-службе заявили, что российскими следственными органами принимается решение о возбуждении производства по статье Уголовного Кодекса России.
Несмотря на это, в данный момент на официальном сайте ФСБ России такой информации нет.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Бахчисарае Федеральная служба безопасности России задержала двоих человек за организацию "Хизб ут-Тахрир".