13:15 28.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Крыму ФСБ задержала украинца из-за попытки сбыта оружия

Сотрудники Федеральной службы безопасности Российской Федерации провели задержание двух людей на территории временно неподконтрольного Крыма. Один из них является гражданином Украины, им инкриминируют попытку незаконной продажи оружия.

В Крыму ФСБ задержала украинца из-за попытки сбыта оружия

Об этом сообщают СМИ оккупированного полуострова со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что злоумышленников задержали как раз во время осуществления попытки сбыта пистолета модели ТТ. Оперативники установили, что нарушителями якобы оказались гражданин Украины 1986 года рождения и гражданка России 1992 года рождения.

В пресс-службе заявили, что российскими следственными органами принимается решение о возбуждении производства по статье Уголовного Кодекса России.

Несмотря на это, в данный момент на официальном сайте ФСБ России такой информации нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Бахчисарае Федеральная служба безопасности России задержала двоих человек за организацию "Хизб ут-Тахрир".


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