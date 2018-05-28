В Крыму ФСБ задержала украинца из-за попытки сбыта оружия

Об этом сообщают СМИ оккупированного полуострова со ссылкой на пресс-службу ФСБ.

Отмечается, что злоумышленников задержали как раз во время осуществления попытки сбыта пистолета модели ТТ. Оперативники установили, что нарушителями якобы оказались гражданин Украины 1986 года рождения и гражданка России 1992 года рождения.

В пресс-службе заявили, что российскими следственными органами принимается решение о возбуждении производства по статье Уголовного Кодекса России.

Несмотря на это, в данный момент на официальном сайте ФСБ России такой информации нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в оккупированном Бахчисарае Федеральная служба безопасности России задержала двоих человек за организацию "Хизб ут-Тахрир".