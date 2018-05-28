Приговор Сущенко вынесут 4 июня, - Фейгин

Об этом в понедельник, 28 мая, в своем Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин. По его словам, приговор Сущенко будет оглашен уже на следующей неделе.

Напомним, обвинение в российском суде просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста Романа Сущенко.

Как сообщал УРА-Информ, о задержании Сущенко стало известно в октябре 2016 года. Сначала о его пребывании в СИЗО "Лефортово" сообщили московские правозащитники. Позже ФСБ России заявила о задержании Сущенко на "шпионской акции" и назвала его кадровым сотрудником украинской разведки. По версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России.