21:15 28.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Приговор Сущенко вынесут 4 июня, - Фейгин

Украинскому журналисту Роману Сущенко, которого в России незаконно удерживают, вынесут приговор 4 июня 2018 года.

Приговор Сущенко вынесут 4 июня, - Фейгин

Об этом в понедельник, 28 мая, в своем Twitter сообщил представитель украинца в Европейском суде по правам человека Марк Фейгин. По его словам, приговор Сущенко будет оглашен уже на следующей неделе.

Напомним, обвинение в российском суде просит 14 лет тюрьмы для украинского журналиста Романа Сущенко.

Как сообщал УРА-Информ, о задержании Сущенко стало известно в октябре 2016 года. Сначала о его пребывании в СИЗО "Лефортово" сообщили московские правозащитники. Позже ФСБ России заявила о задержании Сущенко на "шпионской акции" и назвала его кадровым сотрудником украинской разведки. По версии следствия, он якобы занимался сбором тайных сведений о деятельности вооруженных сил и войск национальной гвардии России.


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