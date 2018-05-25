Эксклюзив: Объём экспорта фруктов и ягод в Белоруссию из Украины будет ниже прошлогодних показателей, - Гуржий

До недавнего времени, главным экспортным партнером Украины по ягодам и фруктам был рынок Российской Федерации. Но пару лет назад экспортеры переориентировались на полит-нейтральную Беларусь. Однако в этом году картина поменяется, — считает эксперт.

"Сегодня рынок России не доступен для украинских свежих продуктов из-за введенных эмбарго. Но мы очень быстро учимся и смогли заместить те объёмы другим экспортом. Конечно, еще не в полной мере, но украинские транзитеры на верном пути. К примеру, в прошлом году из-за негативных погодных условий урожай плодово-ягодной продукции был ниже, чем в 2016г. По факту, страна получила возможность продавать дороже на вывоз и, соответственно, на внутреннем рынке. Схож к украинскому, был климат и в соседних странах. Не повезло странам Восточной, Центральной и даже Западной Европы. Основные производители ягод и фруктов, такие как Франция, Италия, Испания — пострадали в 2017г. также. Поэтому цены на фрэш-продукты были выгодными для украинских компаний. Согласно статистике, много продукции этого сегмента «поехало» в сторону Белоруссии. Хотя я несколько сомневаюсь, что белорусы вот столько съедают свежих фруктов и ягод… Должен сказать, я весьма сомневаюсь, что и в этом году белорусское направление сохранится. Уже наблюдается тенденция перестройки рынка на другие страны. А касательно всего объёма экспортируемых плодово-ягодных позиций этого года — будет хорошо, если удастся выйти на показатели прошлого года", — сказал В. Гуржий.

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