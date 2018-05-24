Европа борется за электронные сигареты

Интернет магазин электронных сигарет или обычный вейпшоп можно найти по всей Европе. Только в Украине работает более 150 вейпшопов (включая онлайн-продажи). Но законом положение электронной сигареты пока никак не определено. Однако, в рамках евроинтеграции, есть надежда, что украинские законодатели будут перенимать лучшие практики "евроколлег" и помогать развивать вейпинг, так как он выгоден как населению (помогает бросить курить и вредит здоровью в меньшей степени, чем сигареты), так и бизнесу (каждый интернет магазин электронных сигарет или вейпшоп – плательщик налогов в госсбюджет).

Весной 2018 года EPIC опубликовал отчет, в котором идет речь, что вейпинг, несмотря на все возможные риски, о которых заявляют ученые, единственный, который "предлагает" курильщикам приятную альтернативу сигаретам, но только в том случае, если правительство разрешит пользоваться ими. В этом отчете рассматриваются возможные запреты, с которыми сталкиваются потребители - от запрета рекламы и больших налогов до прямого запрета парить электронную сигарету. Подобного рода запрета негативно повлияют на здоровье населения (у человека не останется выбора как просто продолжать курить) и подавят рынок в большей или меньшей степени.

Как говорит Клайв Бэйтс, бывший директор Action по курению и здоровью, если изменится контроль и вейпинг будет официально разрешен как альтернатива курению, удастся в первую очередь не пропустить на рынок более плохие альтернативы. Потому как если вред или пользу электронной сигареты сейчас активно изучают, технологии производства становятся качественней и безопасней и к самому вейпинг уже привыкли и курильщики, и правительство, то другие аналоги вряд ли будут подвержены такому подробному изучению.

Почему нельзя запрещать вейпинг в Украине

Украинские вейперы активно переходят на использование электронных сигарет. Вот несколько причин, почему это так происходит:

- Разнообразие вкусов – множество разных жидкостей вместо одного вкуса табака;

- Разнообразие моделей (начиная от дизайна, мощности, функционала, заканчивая разными возможностями намоток и т.п.);

- Парить стало модно;

- Исчезает отдышка и кашель уже через несколько месяц после начала парения;

- Парить – дешевле чем курить.