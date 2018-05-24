Европа борется за электронные сигареты

Вокруг безопасности вейпинга много дискуссий. И пока некоторые страны вводят ограничения или запреты, правительство Европы пропагандирует электронные сигареты как эффективный способ бросить курить, основываясь исключительно на статистике.
Интернет магазин электронных сигарет или обычный вейпшоп можно найти по всей Европе. Только в Украине работает более 150 вейпшопов (включая онлайн-продажи). Но законом положение электронной сигареты пока никак не определено. Однако, в рамках евроинтеграции, есть надежда, что украинские законодатели будут перенимать лучшие практики "евроколлег" и помогать развивать вейпинг, так как он выгоден как населению (помогает бросить курить и вредит здоровью в меньшей степени, чем сигареты), так и бизнесу (каждый интернет магазин электронных сигарет или вейпшоп – плательщик налогов в госсбюджет).
Весной 2018 года EPIC опубликовал отчет, в котором идет речь, что вейпинг, несмотря на все возможные риски, о которых заявляют ученые, единственный, который "предлагает" курильщикам приятную альтернативу сигаретам, но только в том случае, если правительство разрешит пользоваться ими. В этом отчете рассматриваются возможные запреты, с которыми сталкиваются потребители - от запрета рекламы и больших налогов до прямого запрета парить электронную сигарету. Подобного рода запрета негативно повлияют на здоровье населения (у человека не останется выбора как просто продолжать курить) и подавят рынок в большей или меньшей степени.
Как говорит Клайв Бэйтс, бывший директор Action по курению и здоровью, если изменится контроль и вейпинг будет официально разрешен как альтернатива курению, удастся в первую очередь не пропустить на рынок более плохие альтернативы. Потому как если вред или пользу электронной сигареты сейчас активно изучают, технологии производства становятся качественней и безопасней и к самому вейпинг уже привыкли и курильщики, и правительство, то другие аналоги вряд ли будут подвержены такому подробному изучению.
Почему нельзя запрещать вейпинг в Украине
Украинские вейперы активно переходят на использование электронных сигарет. Вот несколько причин, почему это так происходит:
- Разнообразие вкусов – множество разных жидкостей вместо одного вкуса табака;
- Разнообразие моделей (начиная от дизайна, мощности, функционала, заканчивая разными возможностями намоток и т.п.);
- Парить стало модно;
- Исчезает отдышка и кашель уже через несколько месяц после начала парения;
- Парить – дешевле чем курить.
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