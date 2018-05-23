11:15 23.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Все школы Харькова с 1 сентября возьмут под охрану, - Кернес

С 1 сентября все школы Харькова будут взяты под охрану.

Все школы Харькова с 1 сентября возьмут под охрану, - Кернес

Средства на охрану будут выделены из городского бюджета. Об этом в среду, 23 мая, на своей страничке в Facebook заявил городской голова Геннадий Кернес.

По его словам, это связано с распылением газа в школе №3. В Харькове начинается реализация проекта "Безопасная школа", в рамках которой планируется установка видеонаблюдения в образовательных учреждениях.

До начала нового учебного года планируется установить камеры в самых крупных школах, в том числе, и в той, в которой произошло чрезвычайное происшествие. До конца 2018 года более ста школ будут оборудованы системами видеонаблюдения, - заверил Кернес, добавив, что эти решения приняты еще в декабре 2017 года, когда депутаты горсовета голосовали за бюджет нынешнего года.

Напомним, 22 мая в харьковской школе № 3 распылили неизвестное вещество. Часть детей госпитализировали, остальных эвакуировали из учебного заведения.

Из 37 детей, которые почувствовали недомогание в харьковской школе №3, 33 - в легком состоянии, 3 - в состоянии средней тяжести и один – в тяжелом состоянии.

Как сообщал УРА-Информ, полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного Кодекса Украины Хулиганство.


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