21:58 22.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В школе Харькова распылили газ из баллончика

В харьковской Харькова, где накануне произошло массовое отравление детей, был распылен неизвестный газ из баллончика индивидуальной защиты.

В школе Харькова распылили газ из баллончика

Инцидент произошел в помещениях уборной на втором этаже. Об этом сообщил во вторник, 22 мая, сообщил директор департамента гражданской защиты Харьковской областной государственной администрации Павел Пономаренко.

По его словам, было установлено, что одного баллончика перечного газа хватит для поражения нескольких десятков человек в закрытом помещении. Среди пострадавших есть и один учитель, - добавил он.

В свою очередь заместитель руководителя Харьковской местной прокуратуры №4 Сергей Колесник заявил, что правоохранители не рассматривают версию теракта или диверсии.

Это обычное хулиганство. Будут опрошены учителя, школьники, охранник, проведены ряд экспертиз. Первые результаты могут быть известны уже в течение недели, - заверил он, добавив, что в случае, если выяснится, что газ распылил ребенок, его родителей ждет административная ответственность. Наказание для самого ребенка будет зависеть от его возраста, - пояснил прокурор.

Напомним, спасатели не обнаружили вредных и опасных веществ в харьковской школе №3.

Как сообщал УРА-Информ, в школе Харькова произошло массовое отравление учеников. Госпитализированы 37 детей.


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