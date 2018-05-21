В апелляционном суде рассмотрят жалобу на продление ареста Савченко

Об этом сообщает журналистам адвокат нардепа Константин Глоба.

Жалоба была подана в ответ на судебное заключение о продлении меры пресечения в виде вынужденного пребывания под стражей народного депутата Украины Надежды Савченко.

Заседания суда состоится 22 мая 2018 года в 12:00.

Шевченковский районный суд Киева продлил 15 мая 2018 года сроком на два месяца период пребывания под стражей народного депутата. Разрешение на задержание и арест Надежды Савченко было выдано Верховной Радой Украины 22 марта текущего года. Савченко задержали по подозрению в совершении уголовного преступления, а именно личного планирования подготовки теракта в парламенте.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева принял решение о требовании к компетентным органам Украины обеспечить предоставление охраны близким задержанного народного депутата Надежды Савченко охраны.