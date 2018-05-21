Новый украинский лоукостер совершил свой первый рейс

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с сегодняшнего дня 21 мая новосозданный украинский авиаперевозчик SkyUp совершил свой первый рейс.
Об этом передает пресс-служба ведомства.
Сообщается, что украинский министр по этому поводу выразил слова поздравления SkyUp с осуществлением первых рейсов. Также он заявил, что в планах авиакомпании на первый год – не только выполнение международных чартерных перевозок, а также открытие регулярных украинских и международных направлений.
По словам Омеляна, стоимость всех регулярных перевозок будет формироваться по лоукост-модели без багажа и выбранных услуг. Кроме того, цены будут зависеть от направления выбранного путешествия и от времени приобретения билетов. К примеру, билет Киев-Одесса будет стоить от 499 грн в одну сторону.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в аэропорту Нарита в Токио на взлетной полосе задымился пассажирский самолет Boeing 767 авиакомпании All Nippon Airways, который выполнял рейс в Гонконг.
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