08:15 21.05.2018 | Общество | Новости
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На Шри-Ланке от сильнейшего шторма пострадали восемь тысяч человек

На Шри-Ланку обрушился сильнейший шторм.

На Шри-Ланке от сильнейшего шторма пострадали восемь тысяч человек

Он вызвал наводнение, штормовой ветер и ливни. Только за последнюю неделю три человека погибли в результате удара молнии. Более восьми тысяч местных жителей пострадали.

Как сообщает Центр ликвидации последствий стихийных бедствий, по меньшей мере 252 человека были эвакуированы в более безопасные районы.

Из-за плохой погоды более 200 домов были частично или полностью разрушены. Вместе с тем синоптики прогнозируют, что в Шри-Ланке ожидаются усиление осадков, в частности в районе Сабарагамува могут выпасть около 150 миллиметров, а в провинциях Восточная и Центральная Ява и округах Галле и Матара - по 100 миллиметров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в прошлом году более 200 человек погибло и 78 человек пропали без вести из-за сильных наводнений, и оползней, вызванными муссонами.


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