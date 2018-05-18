19:50 18.05.2018 | Политика | Новости
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Трамп решил снизить стоимость лекарств

Американский лидер Дональд Трамп 18 мая 2018 года заявил в Розовом саду Белого дома о запуске кампании, скоординированной на снижение стоимости медикаментов в государстве. 

Трамп решил снизить стоимость лекарств

Об этом сообщают местные СМИ.

Трамп отметил, что в его администрации интересы больных стоят на первом месте. Он отдал соответствующее указание министру здравоохранения Алексу Азару запустить внедрение реформ, которые приведут к тому, что завышенная стоимость на препараты вернется на землю. Руководитель государства добавил, что власть больше не будет премировать компании, которые все время поднимают цены.

Глава страны подчеркнул, что планируется противодействие нечестным двойным махинациям, которые позволяет посредникам применять льготы и скидки, которые должны использовать потребители и пациенты.

В частности, Трамп раскритиковал медицинскую сферу за то, что она больше остальных тратит на вложение в своих интересах. Производители лекарств, страховые компании, распространители, менеджеры по помощи в фармацевтике, и многие другие провоцируют расширение этой проблемы.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Трамп давит на Германию, требуя "поставить на тормоз" крупную газовую сделку с Россией и этой ценой избежать трансатлантической торговой войны.


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