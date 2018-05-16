В американском сенате одобрили кандидатуру Хаспел на пост главы ЦРУ

Об этом сообщает агентство Reuters.

Руководитель сенатского комитета по разведке Ричард Берр заявил, что Джину Хаспел можно считать самым квалифицированным профессионалом из тех, кого президент может выбрать, чтобы управлять ЦРУ. Он назвал ее самым подготовленным претендентом за всю 70-летнюю историю агентства.

Возможность Хаспел занять данный пост поддержали десять участников комитета, а пять выступили против. Среди тех, кто отдал голос в пользу, числятся представители демократов.

61-летняя Хаспел заменит на должности руководителя ЦРУ Майка Помпео, который недавно занял пост государственного секретаря США.

Кандидатуру Хаспел назвали спорной из-за того, что она, как заверяли СМИ, руководила в 2004 году секретной тюрьмой в Таиланде, где подозреваемые в террористических атаках якобы подвергались жестким пыткам. Хаспел в частности обвиняют в противоправной ликвидации видеозаписей таких допросов.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", пост директора Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Америки впервые может занять женщина, Джина Хаспел.