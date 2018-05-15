К Земле приближается очередной астероид

Небесное тело приблизится к Земле в ночь на 16 мая и около часу ночи по киевскому времени 2010 WC9 пройдет на расстоянии около 203 тысяч километров от нашей планеты.

Как сообщает EarthSky, его скорость составит около 26 километров в час. Диаметр тела - 60-130 метров. При этом ученые заверили, что угрозы столкновения нет.

Впервые 2010 WC9 был замечен в конце ноября 2010 года с помощью Каталинского небесного осмотра в Аризоне. Ученые смогли понаблюдать за объектом только до 1 декабря, так как позже он пропал из виду. Почти через восемь лет работникам обсерватории снова удалось зафиксировать астероид.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 апреля к Земле на максимальное расстояние приблизился гигантский астероид. Он имеет размеры с многоэтажный дом и получил название 2018 GG. Как сообщает издание Astronews, этот космический камень пронесется мимо нашей планеты с относительной скоростью 13,9 километра в секунду около десяти часов вечера. При этом он будет отставать от нашей планеты на безопасном расстоянии примерно в 4,68 дистанции Земля-Луна от нас, что соответствует примерно 1,8 миллиона километра.