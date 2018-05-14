Начался суд по определению меры пресечения для Савченко

Об этом сообщает журналистам следственный судья.

На судебное заседание, которое началось сегодня, 14 мая, прибыла задержанная Надежда Савченко, которой инкриминируется подготовка террористических актов. В суде также зафиксировано присутствовали ее матери Марии Савченко и сестры Веры.

Отмечается, что перед заседанием нардепу позволили некоторые время пообщаться с родственниками.

До этого три адвоката расторгли рабочие отношения с Надеждой Савченко на представление ее интересов. Так, в мае 2018 года с ней прекратили сотрудничество защитники Олег Соловей и Дмитрий Бугай, а до этого - их коллега Виктор Чевгуз.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", несмотря на хорошее самочувствие Савченко, в некоторой мере она продолжает голодовку.