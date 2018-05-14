Начался суд по определению меры пресечения для Савченко

Шевченковский районный суд в столице запустил рассмотрение ходатайства об увеличении срока меры пресечения в форме содержания под стражей в сторону народного депутата Украины Надежды Савченко.
Об этом сообщает журналистам следственный судья.
На судебное заседание, которое началось сегодня, 14 мая, прибыла задержанная Надежда Савченко, которой инкриминируется подготовка террористических актов. В суде также зафиксировано присутствовали ее матери Марии Савченко и сестры Веры.
Отмечается, что перед заседанием нардепу позволили некоторые время пообщаться с родственниками.
До этого три адвоката расторгли рабочие отношения с Надеждой Савченко на представление ее интересов. Так, в мае 2018 года с ней прекратили сотрудничество защитники Олег Соловей и Дмитрий Бугай, а до этого - их коллега Виктор Чевгуз.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", несмотря на хорошее самочувствие Савченко, в некоторой мере она продолжает голодовку.
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