На Камчатке третий раз за сутки вулкан выбросил облако пепла

Пепловый шлейф распространился в юго-западном направлении от вулкана, на расстояние 32 километров. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на данные пресс-службы регионального Министерства чрезвычайных ситуаций России, по спутниковым данным группы наблюдения за вулканической активностью KVERT, утром произошел пепловый выброс на вулкане Карымский. Высота пеплового выброса составила 3,5 тысяч метров.

На пути распространения шлейфа населенных пунктов нет. Вулкану присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Напомнм, Карымский - один из активных вулканов Камчатки. Его высота составляет 1486 метров над уровнем моря. Он извергается с 1996 года с непродолжительными периодами затишья. От Петропавловска-Камчатского вулкан расположен в 115 километрах.

Как сообщал УРА-Информ, извержение вулкана Килауэа на Гавайях привело к уничтожению 26 жилых домов, местные жители вынуждены спасаться от повторных выбросов лавы и магмы. Эвакуированы 1,7 тысяч человек.