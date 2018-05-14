Адвокаты горе-водителей больше не оспорят штрафы за превышение скорости

Дорожные правоохранительные органы Министерства внутренних дел Украины получат возможность использовать на при наблюдении за движением дорожного транспорта новые приборы фото- и видеофиксации.
Об этом информирует проект правительственного постановления, который опубликован Министерством экономического развития и торговли.
В документе поясняется, что новый вид таких приборов появился благодаря росту темпа реализаций новых технологий. Они созданы для автоматического наблюдения за соблюдением законов дорожного движения.
В новые устройства слежения одновременно встроены приборы для определения скорости движения, определители пространственно-временных параметров территориального нахождения транспортных средств.
До этого фото- и видеокамеры определяли нарушение ПДД, работая в пробном режиме. Из зафиксированных на них данных не каждый раз можно было определить, где конкретно случилось происшествие. Адвокаты это использовали в свою сторону, доказывая на судебных заседаниях неправомерность определения штрафных санкций.
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", в Збараже Тернопольской области задержан водитель, который пребывая в состоянии алкогольного опьянения, нарушил правила, управляя автомобилем с проблесковым маячком на крыше.
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