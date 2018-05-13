09:51 13.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцев предупредили о резкой смене жаркой погоды

Сегодня, 13 мая по всей территории страны ожидается существенное понижение температуры. Об этом передает Украинский гидрометцентр.

Украинцев предупредили о резкой смене жаркой погоды

На западе страны жарко в Тернопольской, Хмельницкой, Львовской областях температурный максимум днем составит 16-18 градусов выше нуля, ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 13-15.

В центральных части Украины Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях ожидаются дожди с грозами, днем воздух прогреется до 14-17 градусов тепла.

В Николаевской, Одесской и Херсонской областях температура понизится до 18-19 тепла, местами стоит ожидать выпадения незначительного количества осадков.

На востоке температурный показатель будет колебаться в промежутке между 16-19 градусов выше нуля, ближе к вечеру ожидается дождь.

В Киеве сегодня утром будет облачно, дневной температурный уровень будет колебаться в промежутке между 16-19 градусами выше нуля.

Как сообщалось в "УРА-Информ", 12 мая по всей территории страны ожидается незначительное  потепление.


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