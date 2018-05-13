20:15 13.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Порошенко поручил МИД оказать помощь пострадавшим детям в Беларуси

Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел Украины принять все необходимые меры по оказанию помощи пострадавшим в смертельной дорожно-транспортном происшествии с украинскими детьми в Беларуси.

Порошенко поручил МИД оказать помощь пострадавшим детям в Беларуси

Как написал в своем Twitter официальный представитель управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич, по поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим в ДТП в Беларуси украинцам.

На данный момент привлечены лучшие белорусские специалисты для оказания помощи пострадавшим, - сообщил представитель.

В свою очередь сам Порошенко в Twitter выразил пострадавшим в ДТП и их семьям сочувствие. Искренние соболезнования юным футболистам украинской сборной и их семьям, пострадавшим в результате аварии, - отметил президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, смертельное дорожно-транспортное происшествие с украинскими детьми в Беларуси произошло в результате столкновения микроавтобуса с погрузчиком. Ранее сообщалось, что детская футбольная команда из Украины попала в ДТП в Беларуси. В результате аварии погиб один ребенок, еще шестерых госпитализировали с тяжелыми травмами.


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