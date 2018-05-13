Полиция Страсбурга задержали друга напавшго на людей в Париже

Как сообщает издание Le Figaro, задержанный, как и Азимов, родился в 1997 году. Сейчас он находится под стражей.

Это третий человек, который находится под стражей в рамках расследования после задержания родителей Азимова в Париже.

Вместе с тем посольство Китайской народной республики во Франции сообщает, что среди пострадавших в результате нападения на прохожих оказался гражданин Китая.

Вечером 12 мая возле парижской Гранд-Оперы во Франции произошло нападение с ножом, в результате которого один человек погиб и четыре получили ранения. Один из раненых является гражданином Китая, - отметили в посольстве, добавив, что жизнь пострадавшего вне опасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, нападение в Париже, в результате которого погиб один человек и еще четверо были ранены, совершил уроженец Чечни Хамзат Азимов. Он получил французское гражданство в 2010 году. Известно, что он родился в 1997 году. Кроме того, по данным Europe 1, парень был известен правоохранительным органам как сторонник радикальных исламистов.