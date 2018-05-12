В Украине опять подорожали продукты

Больше всего набрали в цене овощи и фрукты - на 10,8 и 7,6 процентов соответственно, что объясняется сезонным ростом спроса на эти продукты в марте-апреле. В годовом разрезе это подорожание выразилось в следующих показателях - на 39 и 27,8 процентов соответственно. Характерный рост цен в первую очередь связан с повышением тарифов на использование электроэнергии для частных предприятий.

В очередной раз поднабрали в цене яйца - 3 процента. Хлеб за месяц подорожал на полтора процента. Молоко и масло подорожали на 1,5 и 1 процент соответственно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в Украине на протяжении последнего месяца, марта, зафиксировано падение цены на яйца, курятину и гречку. Одновременно с этим, некоторые продукты, такие как овощи и свинина, ощутимо для кошельков украинцев подорожали.