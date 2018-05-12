Командующий ООС без охраны посетил украинских бойцов на передовой - ФОТО

Сообщается, что на передовых позициях состоялся откровенный разговор о проблемах, которые нужно решить для обеспечения надежной обороны наших позиций. Солдаты были очень довольны визитом командующего, так как за последнее время окопах выросло отвращение к генералам, которые "ведут боевые действия" в своих кабинетах.

Наев общался с простыми солдатами, а не командованием. Волонтер Ольга Чихелидзе-Батагова на своей странице в Facebook написала, что Сергей лично выдал свой мобильный номер с указанием "звонить в случае надобности".

"На "передок". Без сопровождения телекамер, без кортежа охраны. И общался он не с командованием (как обычно бывало), а с бойцами", - отмечает волонтер.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев отдал приказ о полной мобилизации и готовности войск вдоль всей линии разграничения.