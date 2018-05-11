В Турции задержали 150 военных за связи с Гюленом

Об этом сообщает Anadolu.

Отмечается, что поступили новые доказательства, которые были одержаны в рамках расследования, что осуществляла Главной прокуратурой Стамбула по борьбе с организованной преступностью. После их поступления, в общем, ордеры на арест были выданы в сторону 300 человек, 211 из которых считаются действующими военнослужащими.

По состоянию на данный момент задержаны и перемещены в местные СИЗО 150 людей.

До этого руководство Турции выдали ордер на арест оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена из-за убийства в прошлом году российского дипломата Андрея Карлова.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в Стамбуле.