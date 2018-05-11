В пятницу в Украину придет прохлада

Температура воздуха снизится, везде, кроме крайнего запада. Сухую погоду в Украине будет определять поле повышенного атмосферного давления, поэтому осадков синоптики не обещают. Ветер северо-восточный, 7-12 метров на секунду, ночью в южных и восточных областях отдельные порывы могут достигать 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха днем опустится до 17-22 градусов со знаком плюс.

В Киеве сегодня ожидается ясная погода, во второй половине дня небо затянется облаками, чтобы к вечеру снова очиститься. Вместе с тем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 7-9 градусов тепла. Днем будет от 19 до 21 градусов тепла.

На западе Украины малооблачно, без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов тепла. Днем потеплеет до 17-23 градусов, во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях до 20-25 градусов.

На севере Украины малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит 6-11 градусов тепла. В Сумской области ночью на почве возможны местами заморозки от 0 до минус 3 градусов. Дневная температура воздуха составит 17-22 теплых градуса, на Сумщине будет от 14 до 19 градусов.

В центре Украины осадков непредвидится. Ночная температура воздуха составит 5-11 теплых градусов. Днем будет от 16 до 22 градусов со знаком плюса.

На востоке страны в пятницу синоптики также осадков не обещают. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, на почве местами заморозки от 0 до 3 градусов мороза. Днем столбики термометров не поднимутся выше отметки в 13-19 градусов.

На юге Украины сегодня сухо и по весеннему тепло. Температура воздуха ночью удержится в пределах 7-12 теплых градусов, в Одесской области будет от 10 до 15 градусов. Днем потеплеет до 16-22 градуса.

В Крыму сегодня сухо и тепло. Температура воздуха ночью составит 8-13 градусов. Днем термометры покажут от 16 до 21 градуса со знаком плюс.

Народный прогноз: Этот день связан с началом сбора березового сока, которым поили больных. Также поправить здоровье помогал теплый (южный) ветер, характерный для этого дня. В старину наблюдали за погодой ночью: если она была теплой, а небо было звездным, значит будет хороший урожай