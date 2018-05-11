13:17 11.05.2018 | Общество | Новости
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В Иране отреагировали на удары Израиля по Сирии

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми считает, что авиаудары Израиля по объектам в Сирии являются грубым нарушением суверенитета.

В Иране отреагировали на удары Израиля по Сирии

Об этом информирует иранское госагентство ИРНА.

По словам Касеми, атаки сионистского режима на сирийскую территорию под самопровозглашёнными и безосновательными предлогами равносильны грубому нарушению суверенитета Сирии и идут вразрез со всеми международными конвенциями.

Кроме того, он добавил, что молчание мирового сообщества на такую атаку, способствует ухудшению ситуации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Израиль запустил около десяти ракет по Сирии. Тут иранские войска стреляли по Голанской высоте. Таким образом Израиль ответил на обстрел своих позиций.


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