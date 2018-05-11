В Иране отреагировали на удары Израиля по Сирии

Об этом информирует иранское госагентство ИРНА.

По словам Касеми, атаки сионистского режима на сирийскую территорию под самопровозглашёнными и безосновательными предлогами равносильны грубому нарушению суверенитета Сирии и идут вразрез со всеми международными конвенциями.

Кроме того, он добавил, что молчание мирового сообщества на такую атаку, способствует ухудшению ситуации.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Израиль запустил около десяти ракет по Сирии. Тут иранские войска стреляли по Голанской высоте. Таким образом Израиль ответил на обстрел своих позиций.