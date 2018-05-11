08:32 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В четверг на Донбассе трое военных получили легкие ранения

За прошедшие сутки четверг, 10 мая, российские наемные войска и подчиненные им боевики 55 раз открывали огонь по позициям сил операции объединенных сил.

В четверг на Донбассе трое военных получили легкие ранения

При этом в 15 из них противник применял тяжелое вооружение. В результате боевых действий трое военных получили легкие ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центр ООС, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильно сложной.

Боевые действия продолжались преимущественно на донецком направлении, в районах населенных пунктов Зайцево, Новозвановка, Авдеевка, Водяное, шахта "Бутовка", Пески. Напряженной ситуация была в районе населенного пункта Попасная на Луганщине, и в Широкино на Мариупольском направлении.

Наиболее активные боевые действия продолжались в районе Авдеевской промзоны. По данным разведки, боевики при попытке штурмовых действий украинских позиций понес потери - два оккупанта было уничтожено, еще трое ранены.

Напомним, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе за минувшие сутки среду, 90 мая, боевики 73 раза открывали огонь оп нашим позициям. В результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще пять человек получили ранения.


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