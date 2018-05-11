Савченко оставили ее адвокаты

Об этом сообщает журналистам экс-адвокат Савченко Олег Соловей.

11 мая 2018 года Савченко расторгла рабочие отношения с адвокатами. Олег Соловей и Дмитрий Бугай отныне не обеспечивают интересы нардепа, и уже поставили свои подписи под соответствующими соглашениями.

По словам Соловья, такое решение было принято в связи с некорректными действиями и взглядами Веры Савченко, сестры Надежды, которая вторгается в рабочие отношения адвокатов и подзащитной. Адвокаты заявили, что не станут сотрудничать в этом деле с посторонним человеком, вмешательство которого идут не на пользу и который мешает продумывать единую позицию.

Как уточнил адвокат, вопрос отхода адвокатов от дел они с Надеждой Савченко обсуждали на протяжении трех дней, а 11 мая пришли к конкретному решению.

Соловей отметил, что Вера договорилась для Надежды Савченко с новым защитником Александром Шадриным, который вел дело подозреваемого в сепаратизме и создании террористической организации бывшего мэра Славянска Нели Штепы.

11 мая в присутствии адвокатов Надежда Савченко подписала отказ от всех защитников, среди которых и Шадрина. Как добавил Соловей, после этого к нардепу зашла Вера Савченко с мамой и, вероятно, они переубедят ее насчет работы с Шадриным.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Шевченковский районный суд Киева намерен в понедельник, 14 мая 2018 года, рассмотреть вопрос продления меры пресечения нардепа Надежды Савченко.