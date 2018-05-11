21:12 11.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Пенсии за май уже получили половинное финансирование

На финансирование майских пенсий из украинского бюджета выделили почти 50 процентов от всей необходимой суммы. Об этом передает пресс-служба Пенсионного фонда.

Пенсии за май уже получили половинное финансирование

Сообщается, что по состоянию на 11 мая на выплату пенсий направлено 14,5 млрд грвиен, что составляет 48,4 процентов от месячной потребности самого фонда. Кроме того, до конца месяца планируется провести предварительный перерасчет социальных выплат для ветеранов войны на востоке Украины. Всего из бюджета на выплаты ветеранам будет выделено 2,7 млрд гривен. На сегодняшний день произведен перерасчет 543 491 военному пенсионеру.

Для перерасчета пенсий всем военнослужащим в стране на год дополнительно потребуется около восьми миллиардов гривен. Министр социальной политики Украины Андрей Рева заверил украинцев, что пенсионный возраст в Украине в течение десяти лет повышать не будут.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно ПавелРозенко заявил, что более двух миллионов пенсионеров получили более тысячи гривен надбавки.


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