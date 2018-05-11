22 ребенка выписали из больницы в Черкассах

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Черкасской детской областной и Черкасской областной больницах, по последней информации, еще пребывают 36 людей, из которых 32 ребенка и четыре взрослых.

Взрослого, который 10 мая находился в отделении интенсивной терапии, сегодня перевели в обычную палату. Состояние отравившихся, как заверяют доктора, хорошее и стабильное. Допускается, что их выпишут в скорейшем времени.

До этого было выяснено, что отравление произошло локально на территории школы, где проходила линейка, а пострадавших за пределами учреждения нет.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники киевской Госпродпотребслужбы назвали внеплановый ремонт с применением низкопробных строительных материалов главной версией отравления школьников в Черкассах и в Днепропетровской области.