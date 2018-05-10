В Киеве пожарные устранили огонь у станции метро "Гидропарк"

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

В 14:05 пожарные окончательно потушили огонь в спортивном зале. На месте инцидента действовало пять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 23 человека личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в городе Киев.

Площадь пожара в одноэтажном спортивном зале занимала собой 300 кв. метров. Пострадавших нет.

Пресс-служба киевского метрополитена сообщает, что станция метро продолжает действовать в обычном режиме.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", на территории Гидропарка в Киеве в четверг утром, 10 мая, начался небольшой пожар.