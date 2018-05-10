На Донбассе в среду погиб один украинский военный, еще пять получили ранения

В результате боевых действий погиб один украинский военный. Еще пять человек получили ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра ООС на протяжении последних суток на всей линии соприкосновения продолжались интенсивные бои, а наиболее напряженной ситуация оставалась в районе населенных пунктов Авдеевка, Пески и Широкино.

Противник за сутки 20 раз применил артиллерию и минометы, еще 53 раза использовал стрелковое оружие, гранатометы и вооружения БМП.

Бои также продолжаются на Донецком на Мариупольском направлениях. По данным разведки, только на Авдеевском направлении противник потерял пятть человек погибшими и семь ранеными.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 мая, контрольные пункты въезда-выезда на востоке нашей страны пересекли 30,4 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.