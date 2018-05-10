Гройсман недоволен качеством работы 3G, грядут проверки операторов мобильной связи

Об этом глава правительства заявил в ходе заседания Кабмина.

По его словам, совсем недавно появилось 4G, но 3G полностью утратил свое качество. Поэтому, по его поручению, в протокольное поручение правительства НКРСИ включено проверки замеров относительно работы операторов.

"И если кто-то говорит, что это транзитный период с 3G на 4G, – хорошо, согласен. Но тогда сделайте его бесплатным. Почему вы должны решать свои технические проблемы за счет потребителей?" - добавил премьер-министр.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", всего за неделю работы новой сети 4G ею воспользовались более одного миллиона украинцев. В Vodafone отметили, что объем трафика в зоне действия 4G увеличился на 40%. За неполную неделю 4G воспользовались более 600 тыс. абонентов компании.