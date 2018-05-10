04:01 10.05.2018 | Общество | Новости
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Джонни Депп подрался на съемочной площадке

Известный американский актер Джонни Депп атаковал менеджера по локациям в ходе съемок криминальной кинокартины-детектива "Лабиринт", где он выступает в главной роли детектива Рассела Пула. В момент происшествия звезда пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Джонни Депп подрался на съемочной площадке

Об этом сообщает New York Post. 

Во время активной деятельности съёмочной команды над одним из эпизодов знаменитость, по словам коллег, целый день распивал спиртные напитки и пытался лично срежиссировать сцену. Эпизод снимали на улице в центре американского Лос-Анджелеса. По сюжет фильма герой расследует убийства рэперов Тупака Шакура и The Notorious B.I.G.

Съемки, из-за которых правоохранители частично перекрыли улицу, затянулись на дольше, чем времени было выделено, поэтому один из менеджеров сообщил режиссеру Брэду Фурману, что стоит завершать их.  

Режиссер ответил, чтобы он лично сказал об этом Джонни Деппу. Тогда менеджер подошел к актеру и заявил, что данный дубль будет последним. Звезда отреагировал негативно и попытался ударить его. Депп приблизился к мужчине и закричал, что он никто и у него нет на это прав. Далее актер предложил выдать менеджеру 100 тысяч долларов, если тот ударит его. Далее Деппа отодвинули в сторону. Режиссер Фурман отметил, что пресса немного преувеличивает серьезность ситуации.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", личные телохранители популярного 54-летнего голливудского актера Джонни Деппа, известного главой ролью в фильме "Пираты Карибского моря", обратились из-за него в суд.


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