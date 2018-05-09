За сутки КПВВ на Донбассе пересекли 30,4 тыс. лиц

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы Украины.

Через КПВВ проследовали 30,4 тыс. человек и 4,4 тыс. транспортных средств: "Майорское" - 6710 лиц и 915 транспортных средств; "Марьинка" - 7965 лиц и 1625 транспортных средств; "Новотроицкое" - 6030 человек и 1230 транспортных средств; "Гнутово" - 2545 человек и 615 транспортных средств; "Станица Луганская" - 7155 человек", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что сегодня утром, 9 мая 2018 года, в КПВВ на Донбассе на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств: "Майорское" - 5/40; "Марьинка" - 0/60; "Новотроицкое" - 60/20; "Гнутово" - 20/20".

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", очередная российская автомобильная колонна с так называемой гуманитарной помощью отправилась в Донецк и Луганск. Это уже 76-й по счета "гумконвой", который российское Министерство по чрезвычайным ситуациям отправило на неподконтрольную Украине часть Донбасса.