15:28 09.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Минобразования рассказали о праздновании выпускного и последнего звонка

Во всех школах Украины выпускной вечер состояться 23 июня. Соответствующее распоряжение обнародовали в Министерстве образования Украины.

В Минобразования рассказали о праздновании выпускного и последнего звонка

Отмечается, что именно, 23 июня, первая суббота после окончания ВНО и объявления результатов тестирования.

Однако, в ведомстве добавили, что все школы в праве сами определять сроки проведения государственной итоговой аттестации учеников четвертых и девятых классов, последних звонков и выпускных вечеров.

В то же время выпускные рекомендовано запланировать на период с 25 мая по 24 июня.

Добавим, что последний звонок для выпускников 2018 прозвучит традиционно в последнюю пятницу весны – 25 мая, а сессия ВНО начнется 22 и 24 мая.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", по состоянию на сегодняшний день, в Украине с целью пройти  внешнее независимое оценивание зарегистрировались более 335 тысяч человек. На экзамен во внешнем независимом оценивании зарегистрировано 335 472 человека.


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