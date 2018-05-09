В Черногории устроили акцию протеста

Об этом сообщают местные СМИ.

Митингующие вышли на дорогу с баннерами "Нет насилию", "За жизнь без страха" и требуют от власти найти и наказать злоумышленников, которые вечером 8 мая выстрелили в Оливеру Лакич. Женщина работает в независимом издании Vijesti.

Лакич с пулей в ноге была госпитализирована, она пребывает в стабильном состоянии. Нападение случилось возле дома, где проживает пострадавшая.

Она пишет о необычных странных бизнес-схемах, к которым, возможно, причастна власть страны и их семьи. На нее нападают не впервые. Шесть лет назад, в 2012 году, ее сильно избили на этом же месте - поблизости ее квартиры. Тогда она смогла опознать преступников, которые позже были задержаны полицией.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Трамп угрожает СМИ из-за многочисленных негативных публикаций о нем.