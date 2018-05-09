СБУ выгнала из Украины двух российских журналистов - ВИДЕО

Об этом в сети Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

Работники СБУ зафиксировали, что сотрудники российских "Первого канала" и телеканала "Россия" отправлены в столицу для оформления провокационных сюжетов об отмечании в стране "Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне" в роли специальных корреспондентов.

Сотрудники спецслужбы определили, что согласно плану российского руководства созданные Валентиной Соловьевой и Ольгой Юрьевой видеоматериалы должны были применить для искажения правды об Украине перед остальными странами и дезориентации граждан.

9 мая 2018 Соловьеву принудительно отправлено обратно в Россию, а Юрьеву в Казахстан с наложением ограничения на въезд в государство сроком на три года. Решение принято в рамках ряда мероприятий по защите от вмешательства страны-агрессора в украинское медиа-пространство. Также причиной выгона стала угроза в сторону информационной области из-за того, что работа российских пропагандисток негативно сказывается на национальной безопасности страны и ее территориальной целостности.

В СБУ заявили, что согласно указу главы Украины от 15 мая 2017 года в сторону российских "Первого канала" и "Россия" назначены особые ограничительные меры по работе на территории украинского государства.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили взяточника.