Отравление в Черкассах: в реанимации остаются 11 пострадавших

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что среди пострадавших, которые нуждаются в лечении, - 53 ученика и 4 учителя, из них 11 продолжают находиться в реанимации в состоянии средней тяжести, все остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Известно, что после ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды.

Кроме того, проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ. Превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко потребовал установить все причины массового отравления в Черкассах. В своем посте он написал, что глава СБУ, руководитель Госслужбы чрезвычайных ситуаций и глава Черкасской ОГА доложили президенту о ситуации с отравлением детей.