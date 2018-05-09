10:29 09.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Отравление в Черкассах: в реанимации остаются 11 пострадавших

Сегодня, девятого мая, в Черкассах на лечении находится 57 человек, которые 8 мая во время и после линейки в школе №8 почувствовали ухудшение самочувствия.

Отравление в Черкассах: в реанимации остаются 11 пострадавших

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что среди пострадавших, которые нуждаются в лечении, - 53 ученика и 4 учителя, из них 11 продолжают находиться в реанимации в состоянии средней тяжести, все остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Известно, что после ухудшения состояния здоровья учащихся проведено обследование помещения и прилегающей территории школы, отобраны пробы водопроводной и бутилированной питьевой воды.

Кроме того, проведены замеры воздуха на содержание вредных веществ. Превышений содержания химических веществ сверх предельно допустимой концентрации не выявлено.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко потребовал установить все причины массового отравления в Черкассах. В своем посте он написал, что глава СБУ, руководитель Госслужбы чрезвычайных ситуаций и глава Черкасской ОГА доложили президенту о ситуации с отравлением детей.


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