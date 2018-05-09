15:30 09.05.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Каннском кинофестивале продемонстрировали украинский фильм "Донбасс"

9 мая на ежегодном международном Каннском кинофестивале во Франции прошел премьерный показ кинокартины "Донбасс" украинского режиссера Сергея Лозницы, которая возьмет участие в одной из конкурсных сценариев мероприятия.

На Каннском кинофестивале продемонстрировали украинский фильм

Об этом сообщает официальная программа фестиваля.

Режиссер Сергей Лозница родом из Беларуси. Ему нравится работать с документальным жанром. После его фильма "Нежная", продемонстрированной на конкурсе в 2017 году, в его любимом шестом длинном метре он применяет любительские военные видеоролики в официальном отборе. Органихаторы фестиваля отметили его выское стремление осветить трагедию войны на Донбассе.

Над созданием "Донбасса" взаемодействовали известные специалисты Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии. Сценарий картины учитывает документальные материалы. Сергей Лозница собщает о действиях, которые разворачивались на востоке Украины.

В основном в фильме показаны судьбы людей, которые вынужденны приучаться к жизни в условиях, когда разрушаются институты власти, семейные и рабочие связи, когда привычные вещи начинают называться другими именами. Фильм будут трижды показывать в Каннах 9 мая, его показ начинает одну из конкурсных программ программы - "Особый взгляд".

Показ фильма "Донбасс" в Украине запланирован на 2018 год.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", во Франции на ежегодном кинематографическом фестивале в Каннах заработал украинский павильон на базе Дворца фестивалей и конгрессов на набережной Круазет.


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