Во Львове на взятке попался чиновник Гоструда - ВИДЕО

Чиновни к попался на взятке в тысячу долларов. Как сообщает пресс-центр СБУ, такую сумму он требовал от частного предпринимателя, который "ненадлежащим образом оформил на работу нескольких работников.

За указанную сумму инспектор обещал составить "позитивный" вывод акта проверки. В случае отказа платить "дань" злоумышленник угрожал предпринимателю штрафом в более 100 тысяч гривен.

Оперативники спецслужбы задержали чиновника в областном центре во время получения всей суммы неправомерной выгоды. Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении и избрании меры пресечения. Статья, которая ему будет предъявлена, предусматривает лишение свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сотрудники Службы безопасности Украины в понедельник, 7 мая, разоблачил взяточника. Начальник отделения Луцкого пограничного отряда требовал деньги от предпринимателя. Как сообщает пресс-служба СБУ, было установлено, что майор требовал десять тысяч гривен за не создание искусственных препятствий при проведении хозяйственной деятельности по переработке древесины в пограничной полосе.